Підприємців Сумщини навчають тонкощам організації туристичних фестивалів

Сьогодні в Сумській області проходить форум «Роль малого та середнього бізнесу у розвитку фестивального туризму на Сумщині».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Розвиток туризму сьогодні є одним із пріоритетів Сумської області, особливо, якщо говорити про об’єднані територіальні громади, де цей напрямок може суттєво збільшити місцеві бюджети. І я вважаю, що цей форум надасть можливість представникам малого та середнього бізнесу, які мають бажання організовувати фестивалі та обслуговувати їх відвідувачів, зокрема і фестивальним агенціям, туроператорам, турагентам, готельно-ресторанному бізнесу, майстрам народних ремесел, виробникам сувенірів, власникам зелених садиб на Сумщині, отримати знання від спеціалістів всеукраїнського рівня та підвищити свою професійну компетентність», - зазначив заступник голови Сумської облдержадміністрації Олександр Милаш.

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За словами начальника відділу промоції і туризму Сумської облдержадміністрації Юрія Гладенка, фестивальний туризм – це інноваційна форма організації дозвілля туристів, проте завдяки масовості та зростанню популярності останніми роками він стає невід’ємною складовою життя суспільства.

«Усі ви знаєте, що за результатами попередньо налагодженої співпраці та діалогу між представниками влади, громадськості, бізнесу щодо питань розвитку фестивального туризму планується низка туристично привабливих заходів протягом року на території області, серед яких – гастрофестиваль «Слобожанські смаки», фестивалі історичної реконструкції «Конотопська битва» та «Стара фортеця» Подорож крізь століття», національно-патріотичний фестиваль козацьких бойових мистецтв «Калнишева рада», спортивний фестиваль «Нескучний ВелоFEST», фестиваль сімейного дозвілля «Fish Фест», «Схід рок» та низка інших цікавих фестивальних подій», – зазначив посадовець.

Один із організаторів форуму, керівник Центру підтримки бізнесу в місті Суми Тарас Савченко висловив сподівання, що захід сприятиме формуванню позитивного іміджу області на всеукраїнському та міжнародному рівні, залученню більшої кількості фестивальних подій у Сумській області та збільшенню туристичного потоку.