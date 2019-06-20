У центрі столиці "приземлився" бронзовий мінігелікоптер
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Укрінформ
У Києві встановили вісімнадцяту мініскульптурку туристичного проекту "Шукай!", яку присвятили відомому винахіднику й творцеві гелікоптера Ігорю Сікорському.
Про це повідомила координатор проекту Юлія Бевзенко на сторінці у Facebook.
"Вертоліт 1909-го року. Який був зібраний в Києві. Який не злетів з пілотом. Але винахідник Ігор Сікорський на цьому не зупинився. І потім винайшов такий, який злетів. Ніколи не опускайте руки", – написала Бевзенко.
Міні-вертоліт встановили неподалік двору будинку, в якому виріс авіаконструктор. Автором роботи став київський скульптор Юрій Білявський. Легенда скульптурки – "Потри мене і отримаєш мрію".
Фото: Даша Щастя