У центрі столиці "приземлився" бронзовий мінігелікоптер

У Києві встановили вісімнадцяту мініскульптурку туристичного проекту "Шукай!", яку присвятили відомому винахіднику й творцеві гелікоптера Ігорю Сікорському.

Про це повідомила координатор проекту Юлія Бевзенко на сторінці у Facebook.

"Вертоліт 1909-го року. Який був зібраний в Києві. Який не злетів з пілотом. Але винахідник Ігор Сікорський на цьому не зупинився. І потім винайшов такий, який злетів. Ніколи не опускайте руки", – написала Бевзенко.

Міні-вертоліт встановили неподалік двору будинку, в якому виріс авіаконструктор. Автором роботи став київський скульптор Юрій Білявський. Легенда скульптурки – "Потри мене і отримаєш мрію".

Читайте також: Мініатюрні символи Києва отримали аудіогіда

Скульптуру розміщено на вулиці Ярославів Вал, 22.

Як повідомляв Укрінформ, у межах проекту "Шукай!" в 2018 році столиця отримала 12 мініпам’ятників, пов'язаних з історією міста: "Котлета по-київськи", "Київський каштан", "Київський торт", "Київське сухе варення", "Київський екіпаж", "Київський трамвай", "Київська плінфа", "Київський фонтан", "Київський слон", "Київський грамофон", "Київська пектораль" та "Київський Самсон". У 2019-му з'явилися "Київський комп'ютер", "Золоті ворота", "Київський богатир Кирило Кожум’яка", "Золота туфелька Сержа Лифаря", "Київська кава" .

Фото: Даша Щастя