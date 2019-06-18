У Києві з'явився мініпам'ятник каві

У столиці відкрили сімнадцяту скульптурку в межах проекту "Шукай!".

Про це повідомила автор проекту Юлія Бевзенко в Facebook.

"Сімнадцяту шукайку відкрито - "Київська кава", - написала Бевзенко.

Легенда - "Потреш мене - бадьорість прийде без праці".

Побачити мініатюрну атракцію, яку створила скульптор Ольга Колесник, можна на вулиці Великій Житомирській, 20.

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Як повідомляв Укрінформ, у межах проекту "Шукай!" в 2018 році столиця отримала 12 міні-пам’ятників, пов'язаних з історією міста: "Котлета по-київськи", "Київський каштан", "Київський торт", "Київське сухе варення", "Київський екіпаж", "Київський трамвай", "Київська плінфа", "Київський фонтан", "Київський слон", "Київський грамофон", "Київська пектораль" та "Київський Самсон". У 2019-му з'явилися "Київський комп'ютер", "Золоті ворота", "Київський богатир Кирило Кожум’яка", "Золота туфелька Сержа Лифаря" .

Фото: Даша Щастя