Туристичний потік до Чорнобильської зони за 5 місяців зріс майже на 40%

Туристичний потік у зоні відчуження ЧАЕС у період із січня до травня 2019 року зріс на 37,33%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, водночас це збільшення не пов'язане із виходом серіалу "Чорнобиль".

Це випливає з даних Державного агентства з управління зоною відчуження, наданих Укрінформу.

За даними ДАЗВ, загалом за п'ять місяців 2019 року зону офіційно відвідали 35,662 тис. осіб, тоді як торік у січні-травні тут побували 22,350 тис. туристів.

За 18 днів червня 2019 року до зони приїхало 7 083 особи (для порівняння, за весь 2014 рік кількість відвідувачів становила 8 404 особи).

Збільшення туристичного попиту відбувається планомірно впродовж усього поточного року: у січні 2019 року зафіксовано 2 662 відвідувачів проти 1 150 - у січні 2018 року, у лютому - 2 812 осіб проти 1 518 осіб роком раніше, у березні - 6 095 проти 3 827, у квітні - 11 502 проти 6 667, у травні - 12 591 проти 9 188 осіб.

Як повідомлялося у ЗМІ раніше, ДАЗВ не фіксує різкого збільшення відвідуваності зони відчуження попри заяви туроператорів про різкий приріст туристичного потоку після виходу серіалу "Чорнобиль" від компанії HBO.

За 2018 рік зону відчуження відвідали 71,862 тис. осіб, у 2017-му – 49,758 тис. осіб.