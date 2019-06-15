У Тернополі стартувала етногастрономічна «Галицька дефіляда»

Етногастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда» проходить у Тернополі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Такий фестиваль уже кілька років проводимо в середині червня. Хочемо показати тернополянам, туристам усе різнобарв’я нашої багатющої етнографічної, кулінарної спадщини, розкрити деякі секрети давньої галицької кухні, запропонувати їм взяти участь у різноманітних конкурсах та розвагах», - розповів один із організаторів «Галицької дефіляди» ресторатор Михайло Гросуляк.

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У програмі двох днів фестивалю – смачне частування від ресторанів міста, дискотеки просто неба, насичена музична програма, битва харчовими фарбами.

Також під час гастрономічного фестивалю відбудеться Кулінарний кубок Західної України – змагання кухарів та шеф-кухарів за звання найкращого в регіоні.