Туристів на Тернопільщині здивують найбільшою в Україні піцою
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Попередньо підрахували, що діаметр піци "Маргарита" сягне вісім метрів. На її приготування використаємо до 140 кілограмів муки, орієнтовно 60-80 кілограмів моцарели, не менше 40 літрів сальси (помідорового соусу), а ще – чотири кілограми базиліку й п’ять літрів оливкової олії", – сказав кореспонденту агентства ініціатор встановлення майбутнього рекорду, піцайоло з Чорткова Віталій Колошиць, який входить до сотні найкращих світових майстрів із випікання піци.
В межах фестивалю глядачі зможуть переконатися в майстерності чемпіонів України із піца-акробатики, а ще – побачити, як виглядає одяг із тіста, подивитися на різноманітні цікаві номери віртуозів приготування піци.
Фото: bonanza-atyrau.kz