Туристів на Тернопільщині здивують найбільшою в Україні піцою

Фестиваль піци, який відкриється завтра в місті Чортків на Тернопільщині, порадує місцевих жителів та туристів найбільшою піцою України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попередньо підрахували, що діаметр піци "Маргарита" сягне вісім метрів. На її приготування використаємо до 140 кілограмів муки, орієнтовно 60-80 кілограмів моцарели, не менше 40 літрів сальси (помідорового соусу), а ще – чотири кілограми базиліку й п’ять літрів оливкової олії", – сказав кореспонденту агентства ініціатор встановлення майбутнього рекорду, піцайоло з Чорткова Віталій Колошиць, який входить до сотні найкращих світових майстрів із випікання піци.

В межах фестивалю глядачі зможуть переконатися в майстерності чемпіонів України із піца-акробатики, а ще – побачити, як виглядає одяг із тіста, подивитися на різноманітні цікаві номери віртуозів приготування піци.

Фото: bonanza-atyrau.kz