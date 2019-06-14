Львів запрошує зіграти на величезному органі

Місто Лева в середині літа перетвориться на центр органного мистецтва. Понад місяць тут триватиме Дев’ятий міжнародний органний фестиваль за участю світових зірок.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Фестиваль проходитиме у Львівському органному залі з 14 липня по 18 серпня. До Львова приїдуть такі відомі органісти, як Ула Кріґул (Естонія), Андлер Боріц (Хорватія), Міхал Шостак (Польща), Валерія Балаховська (Київ), Наталія Молдаван (Хмельницький), Петро Сухоцький (Луцьк), Станіслав Калінін (Харків), Євгенія Бельмас (Київ), Ольга Чундак (Ужгород). Також сольними концертами порадують солістки Органного залу — Надія Величко та Олена Мацелюх", - йдеться в повідомленні.

У межах фестивалю відбудеться кілька львівських та всеукраїнських прем’єр. Заплановані не лише речиталі, але й цікаві дуети, наприклад органа зі скрипкою (Надія Величко та Петро Тітяєв).

Читайте також: Львів кличе на фестиваль давньої музики

Окрім вечірніх виступів та ланч-концертів обідньої пори відбудеться також нічний показ кіно під органні імпровізації Івана Остаповича у межах Міжнародного кінофестивалю "Молодість".

А тих, хто хоче власноруч і власноніж заграти на органі фірми "Rieger-Kloss", одному з найбільших інструментів Східної Європи, організатори фестивалю запрошують стати учасником органної резиденції. Цьогоріч її професорами будуть органісти Володимир Кошуба (Київ), Петро Сухоцький (Луцьк), Надія Величко (Львів), органний майстер-реставратор Шандор Шрайнер (Ужгород) та автор монографій про органи України Сергій Каліберда (Львів). Події органної резиденції відбуватимуться з 22 до 28 липня. Усім охочим необхідно зареєструватися до 5 липня. Підсумком Резиденції стане заключний гала-концерт на сцені Львівського органного залу.

Фото: contrebombarde.com