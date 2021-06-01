Південна Корея представила першу космічну ракету власного виробництва
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Укрінформ
Південна Корея представила у вівторок повністю зібрану в країні модель космічної ракети власного виробництва і планує запустити її у жовтні цього року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що на реалізацію проєкту було виділено кошти в розмірі 2 трлн вон (1,79 млрд доларів).
Зібрана кваліфікаційна модель «Нурі» була транспортована та встановлена на стартовому майданчику в Космічному центрі Наро в Кохин. Вона пройде випробування протягом місяця.
Випробування охоплюватиме такі процедури, як зарядка паливних баків ракети та відокремлення від стартового майданчика, який також був розроблений за південнокорейською технологією.
У 2013 році Південна Корея успішно запустила свою першу в історії космічну ракету «Наро», хоча її перша ракета була побудована в Росії.
Фото: Yonhap