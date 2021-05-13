Державні органи досі залежні від програмного забезпечення з Росії – СБУ

Стандарти побудови інформаційних систем органів державної влади потребують термінового оновлення через залежність від програмного забезпечення з РФ.

На цьому наголосив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Вітюка, Державна служба зв’язку та захисту інформації спільно з СБУ розробляє стандарти побудови інформаційних систем органів державної влади. «Це надзвичайно важливо, бо однією з найголовніших проблем на сьогодні є те, що з часу здобуття незалежності України інформаційні системи державних органів у нас будувались без будь-яких конкретних стандартів та вимог - на програмному забезпеченні сумнівного походження подекуди з Російської Федерації, за що сьогодні доводиться дуже дорого платити», - заявив Вітюк.

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Він зауважив, що ця проблема буде вирішуватись довго, бо потребує значних ресурсів. За словами посаовця, ідеться як про створення нових систем, так і "приведення до нормального вигляду" вже наявних. «Це потребує і фінансових, і людських ресурсів, і головне - часу. А цього часу у нас сьогодні дуже мало, і будь-які зволікання можуть призвести до катастрофічних наслідків», - наголосив Вітюк.

На його переконання, це дуже важливо оскільки сьогодні питома вага кібершпигунства і кібертероризму як інструментів гібридної війни у всьому світі вже "перетнула межі критичної та продовжує зростати".

Як повідомлялось, Служба безпеки України заявила, що торік нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури.