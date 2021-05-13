Державні органи досі залежні від програмного забезпечення з Росії – СБУ
На цьому наголосив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.
За словами Вітюка, Державна служба зв’язку та захисту інформації спільно з СБУ розробляє стандарти побудови інформаційних систем органів державної влади. «Це надзвичайно важливо, бо однією з найголовніших проблем на сьогодні є те, що з часу здобуття незалежності України інформаційні системи державних органів у нас будувались без будь-яких конкретних стандартів та вимог - на програмному забезпеченні сумнівного походження подекуди з Російської Федерації, за що сьогодні доводиться дуже дорого платити», - заявив Вітюк.
Він зауважив, що ця проблема буде вирішуватись довго, бо потребує значних ресурсів. За словами посаовця, ідеться як про створення нових систем, так і "приведення до нормального вигляду" вже наявних. «Це потребує і фінансових, і людських ресурсів, і головне - часу. А цього часу у нас сьогодні дуже мало, і будь-які зволікання можуть призвести до катастрофічних наслідків», - наголосив Вітюк.
На його переконання, це дуже важливо оскільки сьогодні питома вага кібершпигунства і кібертероризму як інструментів гібридної війни у всьому світі вже "перетнула межі критичної та продовжує зростати".
Як повідомлялось, Служба безпеки України заявила, що торік нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури.