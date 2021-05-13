Зміна клімату заважає спалювати космічне сміття на орбіті – вчені

Зростання рівня викидів вуглекислого газу у верхніх шарах атмосфери нашої планети спричиняє зниження її щільності, що заважає спалювати космічне сміття на орбіті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Futurism.

Зазвичай атмосфера нашої планети природним шляхом тягне космічне сміття на орбіті вниз і спалює його в товщі нижньої атмосфери, однак зростаючий рівень вуглекислого газу знижує щільність верхньої атмосфери, що може послабити цей ефект.

Нині понад 2500 об'єктів розміром понад 10 см обертаються навколо нашої планети на висоті нижчій за 402 км.

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Якщо впродовж наступних 40 років меншу кількість цього космічного сміття буде затягнуто в нижню атмосферу, то тоді кількість цього непотребу може зрости в 50 разів.

«Такі цифри неочікувано вразили нас. Існує справжня причина для тривоги», - заявив Х’юг Люіс, експерт із космічного сміття Університету Саутгемптона в Англії.

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Як повідомляв Укрінформ, в ЮНЕСКО заявили, що зміна клімату і втрата біорізноманіття найбільше турбують жителів Землі.