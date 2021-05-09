NASA висунуло Китаю офіційне звинувачення через падіння ракети

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) розкритикувало дії Китаю через неконтрольоване падіння важкого ракетоносія Long March 5B, уламки якого обрушились у океан неподалік Мальдівських островів.

Про це йдеться в офіційній заяві керівника NASA Білла Нельсона, оприлюдненій космічним агентством, передає Укрінформ.

«Космічні країни повинні мінімізувати ризики для людей та власності на Землі при поверненні космічних об'єктів і максимізувати прозорість цих операцій», - наголошується в заяві.

Китай таким чином довів, що «не дотримується відповідальних стандартів» по відношенню до власного космічного сміття.

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«Дуже важливо, щоб Китай та всі космічні країни й комерційні організації діяли відповідально й прозоро в космосі для гарантування безпеки, стабільності й довгострокової екологічності космічної діяльності», - підкреслюється в документі.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B масою 22 тонни. Сходження ракети з орбіти було неконтрольованим. У суботу її уламки впали в Індійський океан на захід від Мальдівських островів.