Китай за обсягом шкідливих викидів випередив усі розвинені країни вкупі

Китай за рік викидає в атмосферу більше парникових газів, ніж усі розвинені країни світу разом узяті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BNN Bloomberg.

Зазначається, що за підсумками 2019 року обсяги викидів шести парникових газів (серед яких вуглекислий, метан і оксид азоту) становили в Китаї 14,09 млрд тонн, що приблизно на 30 мільйонів тонн більше, ніж сукупний обсяг викидів країн, які входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"На Китай припадало 27% глобальних викидів, США - 11%, а Індія вперше перевершила Європейський Союз - приблизно 6,6% від загального обсягу. Утім, Китай має найбільше населення у світі, тому його викиди на душу населення залишаються набагато меншими, ніж у США", - зазначається у публікації.

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Окрім того, дослідники вказують, що в історичному плані, країни, які нині входять до ОЕСР, викинули в атмосферу в чотири рази більше парникових газів, ніж Китай, починаючи з 1750 року.

Як повідомлялося, Китай узяв на себе зобов’язання до 2060 року досягти «нульових викидів» у промисловості.