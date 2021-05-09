Уламки китайської ракети впали в океан неподалік Мальдівських островів

Уламки китайської неконтрольованої ракети Long March 5B впали в Індійський океан на захід від Мальдівських островів.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

Ракета-носій Long March 5B, за даними Національного космічного агентства Китаю, зійшла з орбіти в суботу ввечері й увійшла в атмосферу Землі.

Зазначається, що при цьому була зруйнована більша її частина.

Як повідомлялося, 29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B масою 22 тонни.

Сходження ракети з орбіти не контролювалося. У Китаї запевняли, що більша її частина згорить в атмосфері. Водночас у Пентагоні не виключили, що деякі уламки внаслідок неконтрольованого падіння можуть завдати шкоди на Землі.

Європейське космічне агентство до зони ризику відносило «будь-яку частину поверхні Землі між 41,5 градуса північної та 41,5 градуса південної широти», включаючи майже всю Америку на південь від Нью-Йорка, Африку й Австралію, частини Азії на південь від Японії та частину Європи - Іспанію, Португалію, Італію і Грецію.