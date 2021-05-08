Пентагон підтвердив, що пильнує за падінням китайської ракети

Міністерство оборони США відстежує ситуацію з очікуваним неконтрольованим падінням китайської ракети-носія Long March 5B, що може нести потенційну небезпеку.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми відстежуємо, ми спостерігаємо за цим з усією пильністю», - наголосив представник військового відомства.

За словами Кірбі, поки що зарано говорити, куди впаде ракета, і що можна буде вдіяти у цій ситуації.

Як повідомлялося, 29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B масою 22 тонни.

Сходження ракети з орбіти не контролюється. У Китаї запевняють, що більша її частина згорить в атмосфері.

Неконтрольоване падіння уламків ракети такого великого розміру викликало занепокоєння в Пентагоні, адже вони можуть заподіяти значну шкоду. Вхід ракети в атмосферу Землі очікується цими вихідними.