Уламки китайської ракети можуть впасти на житлові райони – Пентагон

Фрагменти китайської ракети-носія Long March 5В, сходження якої з орбіти не контролюється, можуть впасти на Землю та завдати шкоди.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Майк Ховард, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

За його словами, очікується, що ракета увійде в атмосферу Землі «в районі 8 травня». Ховард зазначив, що американське космічне командування відстежує траєкторію польоту Long March 5В, уламки якої можуть впасти на Землю.

Він додав, що точне місце входу ракети в атмосферу Землі може бути визначено тільки за кілька годин до нього. Розмір 22-тонної ракети викликає занепокоєння, оскільки великі уламки ракети, які повторно увійдуть в атмосферу Землі, можуть завдати шкоди, якщо впадуть на житлові райони.

«Ми очікуємо, що вона знову увійде в атмосферу десь між 8-м і 10-м травня. За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів. Ця штука рухається зі швидкістю приблизно 18 тис. миль в годину (близько 29 тис. км на годину – ред.). І якщо ви на годину помилитеся при вгадуванні, то не будете знати, де саме вона впаде на відстані 18 тис. миль», - сказав телеканалу CNN науковець з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл.

Як повідомлялося, 29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B масою 22 тонни.

Пентагон занепокоєний, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди.