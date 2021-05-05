Уламки китайської ракети можуть впасти на житлові райони – Пентагон
Про це заявив офіційний представник Пентагону Майк Ховард, передає Укрінформ із посиланням на CNN.
За його словами, очікується, що ракета увійде в атмосферу Землі «в районі 8 травня». Ховард зазначив, що американське космічне командування відстежує траєкторію польоту Long March 5В, уламки якої можуть впасти на Землю.
Він додав, що точне місце входу ракети в атмосферу Землі може бути визначено тільки за кілька годин до нього. Розмір 22-тонної ракети викликає занепокоєння, оскільки великі уламки ракети, які повторно увійдуть в атмосферу Землі, можуть завдати шкоди, якщо впадуть на житлові райони.
«Ми очікуємо, що вона знову увійде в атмосферу десь між 8-м і 10-м травня. За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів. Ця штука рухається зі швидкістю приблизно 18 тис. миль в годину (близько 29 тис. км на годину – ред.). І якщо ви на годину помилитеся при вгадуванні, то не будете знати, де саме вона впаде на відстані 18 тис. миль», - сказав телеканалу CNN науковець з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл.
Як повідомлялося, 29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B масою 22 тонни.
Пентагон занепокоєний, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди.