Китай запустив у космос дев'ять супутників

Влада Китаю у вівторок 27 квітня запустила в космос дев'ять комерційних супутників за допомогою ракети-носія "Чанчжен-6" (Long March-6).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Ракета-носій стартувала з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю об 11:20 за пекінським часом.

Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став уже 366-м за рахунком.

Серед запущених супутників були Qilu-1 і Qilu-4, які вийшли на задані орбіти і надаватимуть послуги дистанційного зондування для провінції Шаньдун у таких галузях, як землеустрій, міське будівництво, сільське і лісове господарства, енергетика, запобігання стихійним лихам і пом'якшення їх наслідків.

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Решта відправлених у космос супутників будуть використовуватися для тестування технологій у таких сферах, як проєктування супутникових платформ, отримання зображень і проведення спостережень у реальному часі, збір і передача даних, спостереження за малими небесними тілами й надання послуг дистанційного зондування.

Як повідомляв Укрінформ, влада Китаю має намір у 2024 році запустити зонд "Чан'е-6" для збору зразків у басейні Південний полюс - Ейткен, який знаходиться на зворотному боці Місяця.

Фото: Xinhua