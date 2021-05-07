Китай запевняє, що уламки його ракети не зашкодять людям на Землі

Більша частина уламків китайської ракети Long March 5B буде спалена при вході в атмосферу і навряд чи заподіє якусь шкоду.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

Очікується, що уламки корабля Long March 5B, який минулого тижня відправив на орбіту частину запланованої космічної станції, впадуть у міжнародні води.

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Як повідомлялося, 29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B масою 22 тонни.

Неконтрольоване падіння уламків ракети такого великого розміру викликало занепокоєння в Пентагоні, оскільки великі частини, у разі падіння на Землю, можуть заподіяти значну шкоду. Вхід ракети в атмосферу Землі очікується цими вихідними.