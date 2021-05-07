Китай запустив супутники для моніторингу Землі і технічних випробувань
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Укрінформ
Китай успішно вивів на орбіту групу нових супутників дистанційного зондування.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.
Запуск ракети-носія "Чанчжен-2С" з супутниками серії "Яогань-30" відбувся з космодрому Січан у провінції Сичуань /Південно-Західний Китай / о 02:11 7 травня за пекінським часом.
Супутники використовуватимуться для моніторингу електромагнітної обстановки і технічних випробувань.
Крім того, на борту ракети-носія також знаходився супутник, що належить сімейству "Тяньці". Супутник "Тяньці-12" призначений для збору і передачі даних.
Сьогоднішній запуск став 369-м для ракет-носіїв серії "Чанчжен".
Фото: xinhuanet