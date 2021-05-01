Китай запустив супутник дистанційного зондування Землі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
Супутник "Яогань-34", запущений з космодрому "Цзюцюань", успішно вийшов на задану орбіту.
Зазначається, що космічний апарат використовуватиметься для дослідження земельних ресурсів, підтвердження прав на ділянки, проєктування дорожньої мережі, а також оцінки врожайності сільгоспкультур та запобігання стихійним лихам.
Окрім того, супутник надаватиме інформаційні послуги в межах проєкту КНР "Один пояс - один шлях".
Цей старт став 368-м за рахунком польотом ракети-носія серії "Чанчжен".
Як повідомляв Укрінформ, ракета-носій "Чанчжен-5B" з основним модулем майбутньої китайської національної орбітальної станції була запущена з космодрому "Веньчан" на острові Хайнань.
Фото: xinhuanet.com