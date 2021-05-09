На нових знімках з МКС видно пляжі, поля та будинки

З Міжнародної космічної станції зробили нові знімки Землі.

Як передає Укрінформ, світлини викладені на сайті NASA.

Усі світлини зроблені з висоти понад 400 кілометрів над рівнем моря.

Нові фотографії з МКС / Фото: NASA

Цього разу в об’єтив потрапили Балеарські острови, Середземноморське узбережжя Іспанії, іспанське місто Альбасенте, аеропорт Саламанки, Португалія та інші місцини.

На фотографіях чітко видно мілину в морі, прибережні лінії, пляжі, дороги, поля та навіть окремі будинки.

Як передавав Укрінформ, пляшку французького вина "Петрюс" (Petrus), яка понад рік була на Міжнародній космічній станції, виставили на продаж. Представники аукціонного дому Christie's очікують, що її ціна становитиме близько 1 млн доларів.

Фото: NASA