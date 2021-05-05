На аукціоні Christie's продадуть «космічну» пляшку вина за $1 мільйон

Пляшку французького вина "Петрюс" (Petrus), яка понад рік була на Міжнародній космічній станції, виставили на продаж. Представники аукціонного дому Christie's очікують, що її ціна становитиме близько 1 млн доларів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на ВВС.

Як зазначається, у листопаді 2019 року на МКС відправили 12 пляшок "Петрюс" урожаю 2000 року.

Вино перебувало на орбіті понад 400 днів і подолало 300 мільйонів кілометрів шляху. У січні цього року пляшки повернулися на Землю.

На аукціоні продадуть лише одну з 12 "космічних пляшок". Ще три раніше відкрили для дегустації, а інші вісім вирішили зберегти для подальшого вивчення.

Представник аукціонного дому Christie's Тім Тіптрі розповів BBC, що в комплекті з вином також йтиме і звичайна пляшка "Петрюс" врожаю 2000 року - "аби щасливий покупець мав змогу їх порівняти".

Кошти, отримані від продажу "космічного вина", підуть на проведення нових експериментів у космосі.

Французьке виноробне господарство "Петрюс" виробляє близько 30 тисяч пляшок вина на рік. Це вино - одне з найдорожчих та найпрестижніших у світі.

Ціна звичайної пляшки "Петрюс" врожаю 2000 року зазвичай коштує близько 6 тисяч доларів.

Фото: CHRISTIE'S IMAGES LTD. 2021