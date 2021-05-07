Perseverance вперше в історії зняв на камеру політ іншого апарата-дослідника Марса

Марсохід Perseverance увійшов в історію як перший космічний апарат, який записав звуки іншого космічного корабля на іншій планеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ютуб-канал NASA.

Так, Perseverance використовував один із двох мікрофонів, щоб послухати, як вертоліт Ingenuity здійснив свій четвертий політ – 30 квітня 2021 року.

Нове відео об'єднує кадри вертольота, зняті імідж-сканером Perseverance Mastcam-Z, зі звуком із мікрофона, що входить в комплект інструмента SuperCam.

Звук записаний у моно. Вчені полегшили чутливість, ізолювавши звук лопатей гелікоптера з частотою 84 Гц, зменшивши частоти нижче 80 Гц і вище 90 Гц і збільшивши гучність основного сигналу. Деякі частоти були обрізані, щоб домогтися гулу вертольота, який найбільше чути, коли вертоліт проходить через мимо поля зору камери.

Марсохід був припаркований у 80 метрах від місця зльоту і посадки вертольота.

"Це чудовий сюрприз, - сказав професор планетології в Вищому аерокосмічному інституті (ISAE-SUPAERO) у Тулузі і науковий керівник мікрофона SuperCam Mars Девід Мімун. - Ми провели тести і симуляції, які показали, що мікрофон ледь уловлює звуки вертольота, так як атмосфера Марса сильно гасить поширення звуку. Нам пощастило зареєструвати вертоліт на такій відстані. Цей запис стане золотою жилою для нашого розуміння марсіанської атмосфери».

Як передавав Укрінформ, дослідницький апарат Perseverance вперше сфотографував нічне небо на Червоній планеті за допомогою камери, яка є частиною метеосистеми MEDA. Як наголосили в NASA, на знімку можна розгледіти не тільки зірки, але і супутник Марса Фобос.

Фото: Phys.org