П’ятий зліт над Марсом: у NASA ускладнили завдання для гелікоптера

Безпілотний гелікоптер NASA с 7 травня здійснить свій п’ятий випробувальний політ для зйомки місцевості на Марсі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

«П’ятий політ Ingenuity запланований на п’ятницю, 7 травня. Як завжди (принаймні, до цього часу), ми націлені підняти вертоліт о 12:33 за місцевим часом на Марсі (15:26 за східним часом (EST) (22:26 за Києвом – ред.), а дані отримаємо о 19:31 за східним часом (EST) (2:31 за Києвом – ред.)», - написали в NASA.

У відомстві зазначили, що вирішили ускладнити завдання для гелікоптера.

Так, спочатку він підніметься на висоту 5 метрів і відлетить на 129 метрів у напрямку на південь по тому ж маршруту, що й під час свого четвертого польоту.

Втім, назад вертоліт не полетить, а «підніметься на нову рекордну висоту – 10 метрів, з якої зможе зробити кольорові (а також чорно-білі) світлини місцевості».

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У NASA зазначили, що в цілому гелікоптер Ingenuity проведе в польоті 110 секунд, а п’ятий політ стане першою мандрівкою пристрою в одному напрямку.

За словами фахівців агентства, рішення не повертати гелікоптер на стару базу спричинене бажанням перевірити, як ця нова технологія зможе допомогти іншим дослідницьким місіям на Марсі, зокрема, марсоходу Perseverance.

«Ми полетимо на нову базу, тому що в тому напрямку рухається Perseverance, і якщо хочемо продовжувати показувати те, що можна зробити з висоти польоту, то нам треба слідувати за марсоходом», - зазначили в NASA.

Як повідомлялося, міні-гелікоптер Ingenuity Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) здійснив уже четвертий упродовж декількох тижнів успішний політ на Червоній планеті.

Фото: newatlas.com