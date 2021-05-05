До Землі наближається великий астероїд – NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsweek.
За даними NASA, космічний камінь максимально наблизиться до нашої планети о 18:59 за Києвом.
Тоді відстань астероїда до Землі становитиме близько 7 мільйонів кілометрів, що є еквівалентом близько 18 дистанцій між нашою планетою та Місяцем.
За оцінкою астрономів, діаметр 2021 AE4 становить щонайменше 120 метрів, але його величина в реальності може потенційно сягати до 260 метрів.
В американському відомстві зазначили, що ані його розмір, ані його відстань до Землі не становлять загрози для планети.
Як повідомляв Укрінформ, космічний корабель OSIRIS-Rеx від Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) зробив світлини западини на поверхні астероїда Бенну, яка утворилася після відбору зразків ґрунту.
Фото: DOTTEDHIPPO/GETTY