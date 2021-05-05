До Землі наближається великий астероїд – NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у четвер, 6 травня, повз Землю пролетить астероїд 2021 AE4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsweek.

За даними NASA, космічний камінь максимально наблизиться до нашої планети о 18:59 за Києвом.

Тоді відстань астероїда до Землі становитиме близько 7 мільйонів кілометрів, що є еквівалентом близько 18 дистанцій між нашою планетою та Місяцем.

За оцінкою астрономів, діаметр 2021 AE4 становить щонайменше 120 метрів, але його величина в реальності може потенційно сягати до 260 метрів.

В американському відомстві зазначили, що ані його розмір, ані його відстань до Землі не становлять загрози для планети.

Як повідомляв Укрінформ, космічний корабель OSIRIS-Rеx від Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) зробив світлини западини на поверхні астероїда Бенну, яка утворилася після відбору зразків ґрунту.

Фото: DOTTEDHIPPO/GETTY