Perseverance вперше сфотографував нічне небо на Марсі

Дослідницький апарат Perseverance вперше сфотографував нічне небо на Червоній планеті за допомогою камери, яка є частиною метеосистеми MEDA.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Swords Today із посиланням на Твіттер-сторінку Perseverance.

Як наголосили в NASA, на знімку можна розгледіти не тільки зірки, але і супутник Марса Фобос.

Метеорологічна система MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) складається з декількох датчиків і блоку управління, сумарна маса обладнання становить 5,5 кг.

Датчики поставляють інформацію про силу і напрям вітру, температуру, відносну вологість і тиск повітря, а також про кількість і середні розміри частинок пилу в марсіанській атмосфері і температурі поверхні планети.

До складу MEDA входить також камера SkyCam, яка володіє полем зору в 124 градуси. Її основне завдання — отримувати зображення хмар, що рухаються марсіанським небом, а також визначати оптичну товщину аерозолів у атмосфері.

Однак камера здатна спостерігати і нічне небо, в чому вчені переконалися 4 травня 2021 року, отримавши пару знімків у період з 01:10 за 1:13 за місцевим часом на Марсі. На знімках, крім зірок, є яскрава пляма в правій частині кадру, що, швидше за все, є супутником Марса Фобосом.

Як передавав раніше Укрінформ, марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.

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