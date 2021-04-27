Відстикування корабля Crew Dragon від МКС перенесли

NASA перенесло з 28 на 30 квітня відстикування космічного корабля Crew Dragon Resilience (Crew-1) з чотирма астронавтами, які повинні повернутися на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС).

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

«Космічний корабель Crew Dragon Resilience (Crew-1 – ред.) відстикується від МКС о 17:55 за північноамериканським східним часом у п'ятницю 30 квітня і вирушить додому», - йдеться у пресрелізі.

У відомстві додали, що капсула з астронавтами NASA Майклом Гопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Вокер і астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі впаде у воду 1 травня у Мексиканському заливі поблизу штату Флориди.

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Зазначається, що відстикування відклали через несприятливі погодні умови в районі приводнення капсули.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 16 листопада 2020 року компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС. На борту Crew Dragon перебувають астронавти NASA Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі.

17 листопада космічний корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

За планом, 28 квітня екіпаж мав повернутися на Землю.

Фото: twitter.com/Commercial_Crew