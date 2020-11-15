SpaceX планує відправити сьогодні астронавтів на МКС

Компанія Ілона Маска SpaceX та американське космічне агентство NASA запланували на неділю, 15 листопада запуск ракети Falcon 9, з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС зі стартового комплексу в Космічному центрі НАСА імені Кеннеді у Флориді.

Як передає Укрінформ, про це інформує сайт SpaceX.

Crew-1 - перший з трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020 та 2021 років.

Після поділу ступенів SpaceX спробує посадити першу сходинку Falcon 9 на безпілотний корабель Just Read the Instructions, який буде розміщений в Атлантичному океані.

Веб-трансляція запуску буде запущена приблизно за 4 години до старту.

В рамках програми комерційних екіпажів астронавти NASA Майк Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер та астронавт JAXA Соїчи Ногучи відправляться на борт Dragon в ході своєї першої шестимісячної оперативної місії до МКС.

Після другої демонстраційної місії Dragon (Demo-2) NASA сертифікувало SpaceX для польотів оперативних екіпажів на космічну станцію та назад.

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції. Їхня місія на МКС триватиме шість місяців. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини, тощо.

Фото: NASA