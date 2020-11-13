Україна долучилася до програми NASA "Артеміда" з дослідження Місяця і Марсу

Державне космічне агентство України підписало в рамках програми NASA «Артеміда» домовленості щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкосмосу.

«Державне космічне агентство України підписало домовленості в рамках програми NASA «Артеміда» щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях та приєдналося до космічних агентств інших країн-учасників програми», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Україна стала дев’ятою країною-підписантом домовленостей щодо «Артеміди».

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Як зазначається, домовленості містять набір принципів, якими керуватимуться держави-підписанти в рамках їхньої участі в програмі НАСА «Артеміда», а саме:

мирне дослідження: усі заходи, що проводяться за програмою Артеміди, мають здійснюватись в мирних цілях;

прозорість: підписанти здійснюватимуть свою діяльність прозоро, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів;

сумісність: нації, які братимуть участь у програмі, будуть прагнути підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності;

екстрена допомога: підписанти зобов'язуються надавати допомогу особам, які постраждали в рамках реалізації програми «Артеміда» в контексті Угоди про рятування;

реєстрація космічних об'єктів: будь-яка держава, яка бере участь в програмі, має бути учасницею Конвенції про реєстрацію;

поширення наукових даних: підписанти зобов'язуються публічно оприлюднювати наукову інформацію, отриману в рамках реалізації програми;

збереження спадщини: підписанти зобов'язуються зберігати космічну спадщину;

космічні ресурси: видобування та використання космічних ресурсів є ключовим фактором безпечних та сталих досліджень, і підписанти, підтверджують, що така діяльність повинна проводитися відповідно до Договору з космосу;

деконфліктизація діяльності: підписанти зобов'язуються запобігати шкідливому втручанню та підтримувати принцип належної уваги, як того вимагає Договір з космосу;

орбітальне сміття: підписанти зобов’язуються планувати безпечне захоронення сміття.

За словами голови ДКА Володимира Усова, підписання цього документа допоможе Україні реалізувати й власні проєкти.

“Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої власні проєкти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу. Це логічний крок в продовження того, що ми же вступили до Moon Village Association. Українські проєкти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми «Артеміда». Перелічені принципи та домовленості не порушують міжнародних зобов’язань України у сфері космічної діяльності. Також, я переконаний, що домовленості дадуть новий поштовх до об’єднання держав у започаткуванні багатосторонніх консультацій в контексті розвитку міжнародного космічного права, яке б відповідало сучасним викликам та планам людства в освоєнні космічного простору”, - сказав Усов.

В пресслужбі відзначили, що підписання домовленостей також сприятиме обговоренню питання укладення Рамкової угоди між урядами України та США про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях (Рамкова угода від 31 березня 2008 року втратила чинність 22 січня 2019 року), розширенню співпраці України та США за іншими напрямами космічної діяльності та поновленню діалогу держав в рамках Українсько-американської робочої групи з питань досліджень та використання космічного простору в мирних цілях, яка була створена 2016 році.

Україна має всі науково-технічні можливості і досвід, які дозволяють їй стати одним із вагомих партнерів NASA під час реалізації програми «Артеміда», наголосили в космічного агентстві.

Як повідомлялось, 13 жовтня 2020 року в рамках 71-го Міжнародного астронавтичного конгресу вісім держав підписали домовленості в рамках програми «Артеміда» щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях.