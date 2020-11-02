Міжпланетна станція зробила знімок потрійного кратера на Марсі

Автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства «Mars Express» зробила знімок потрійного кратера на Марсі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SciTechDaily.

Зазначається, що фото було зроблене під час прольоту над регіоном Земля Ноя, що знаходиться на південній півкулі Марса.

Діаметр найбільшого кратера становить 45 км, а найменшого - 28 км.

Астрономи вважають, що такий потрійний кратер є наслідком того, що тіло, яке упало на планету, невдовзі перед зіткнення розпалося на три частини.

Це вказує на те, що у минулому Червона планета мала значно густішу атмосферу.

Як повідомлялв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) розробило алгоритм на основі штучного інтелекту, який допоміг класифікувати нові кратери на планеті Марс.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin