Китайський робот-зонд приземлиться на Марс у травні

Китайський робот-зонд для дослідження Марса «Тяньмень-1» приземлиться на Червону планету у травні 2021 року.

Такі прогнози оприлюднили фахівці Китайського національного космічного управління, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що космічний корабель повинен висадитися на марсіанській рівнині Утопія Планітія в північній півкулі планети.

Раніше повідомлялося, що зонд «Тяньмень-1», який залишив Землю в липні цього року, досліджуватиме підземні умови Марсу та шукатиме там ознаки життя.

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Слід нагадати, що це вже не перша спроба Китаю досліджувати Марс. У 2011 році разом із Росією Китай запустив супутник «Іньхуо-1», але тоді він вийшов із ладу та впав у Тихий океан.