Компанія Безоса вдруге відклала запуск ракети New Glenn

Аерокосмічна компанія Blue Origin Джефа Безоса знову відтермінувала перший запуск ракети-носія New Glenn.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space News.

Очікується, що запуск відбудеться наприкінці 2022 року з космодрому у Флориді.

Зазначається, що спочатку компанія планувала зробити перший запуск New Glenn у 2020 році, проте на початку минулого року Blue Origin відклала запуск на кінець 2021 року.

За словами віцепрезидента компанії Джерретта Джонса, зміщення дати запуску пов’язане з технічними та фінансовими причинами, після того як Космічні сили США минулого серпня не обрали New Glenn для запуску своїх місій з 2022 до 2027 рр. Натомість тоді Пентагон надав перевагу компаніям United Launch Alliance, яка належить Lockheed Martin і Boeing та SpaceX Ілона Маска.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) дозволило аерокосмічній компанії Blue Origin, що належить одному з найзаможніших людей світу Джефу Безосу, використовувати ракету-носій New Glenn для місій без людей.

Фото: Blue Origin