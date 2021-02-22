Енергія зірок на Землі: ЄС виділив на «штучне сонце» €5,6 мільярда

Рада ЄС оголосила про виділення 5,61 мільярда євро в рамках міжнародного проєкту зі створення Міжнародного експериментального термоядерного реактора (International Thermonuclear Experimental Reactor - ITER).

Таке повідомлення оприлюднене в понеділок на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення, яке забезпечує продовження європейського фінансування цього проєкту (ITER) в рамках Багаторічної фінансової перспективи (MFF) на 2021-2027 роки. Європейський внесок у проєкт протягом 2021-2027 років визначений в обсязі 5,61 мільярда євро у поточних цінах», - йдеться у повідомленні.

Це рішення Ради ЄС набуде чинності відразу після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.

За прогнозом Єврокомісії, перші досягнення у виробництві енергії за допомогою плазми будуть досягнуті у грудні 2025 року, а на повну потужність проєкт має вийти до 2035 року. Як очікується, термоядерний синтез не стане джерелом для комерційного виробництва енергії, принаймні, до 2050 року.

Як повідомлялося, угода ITER була укладена у листопаді 2006 року за участю Європейського агентства «Євроатом», США, РФ, Японії, Китаю, Південної Кореї та Індії. Ключову роль у здійсненні проєкту відіграє Євроатом.

Кінцева мета термоядерних досліджень - зробити «енергію зірок» доступною на Землі, здійснивши реакцію синтезу ядер водню. Термоядерна енергія практично невичерпна (адже паливом служить найпоширеніший у всесвіті елемент), при її виробництві не утворюються ані вуглекислий газ, ані метан, ані довгоживучі радіоактивні відходи. На відміну від «традиційної» атомної енергетики, термоядерний реактор має так звану внутрішню безпеку, оскільки ланцюгова реакція, що властива реакторам ділення, тут неможлива.