Китай запустив термоядерне «штучне сонце»

Китай вперше в історії зміг вдало запустити власний термоядерний реактор HL-2M Tokamak – для дослідження ядерного синтезу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

Науковці стверджують, що цей реактор є найбільшим дослідницьким пристроєм в галузі ядерного синтезу в Китаї і може досягати температури понад 150 млн градусів Цельсія. Що є суттєвим прогресом в галузі досліджень в ядерній енергетиці.

Цей об’єкт розташований на південному заході провінції Сичуань, і його спорудження було завершене наприкінці минулого року.

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Китайські науковці сподіваються, що пристрій потенційно може відкрити доступ до потужного джерела чистої енергії. Через величезну кількість енергії й тепла його інколи називають «штучним сонцем».

Так, реактор використовує потужне магнітне поле для плавлення гарячої плазми і може досягати температури понад 150 млн градусів за Цельсієм, що приблизно в десять разів гарячіше, ніж ядро ​​Сонця.

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Варто зазначити, що вчені з Китаю працюють над створенням зменшених версій термоядерного реактора ще з 2006 року. Вони планують використовувати пристрій у співпраці з науковцями, які працюють над Міжнародним термоядерним експериментальним реактором ITER — найбільшим у світі дослідницьким проєктом ядерного синтезу у Франції, який, як очікується, буде завершено в 2025 році.

Утім здійснити термоядерний синтез надзвичайно складно і дорого: загальна вартість проєкту ITER оцінюється в 22,5 млрд доларів.