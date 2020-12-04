Китай запустив термоядерне «штучне сонце»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.
Науковці стверджують, що цей реактор є найбільшим дослідницьким пристроєм в галузі ядерного синтезу в Китаї і може досягати температури понад 150 млн градусів Цельсія. Що є суттєвим прогресом в галузі досліджень в ядерній енергетиці.
Цей об’єкт розташований на південному заході провінції Сичуань, і його спорудження було завершене наприкінці минулого року.
Китайські науковці сподіваються, що пристрій потенційно може відкрити доступ до потужного джерела чистої енергії. Через величезну кількість енергії й тепла його інколи називають «штучним сонцем».
Так, реактор використовує потужне магнітне поле для плавлення гарячої плазми і може досягати температури понад 150 млн градусів за Цельсієм, що приблизно в десять разів гарячіше, ніж ядро Сонця.
Варто зазначити, що вчені з Китаю працюють над створенням зменшених версій термоядерного реактора ще з 2006 року. Вони планують використовувати пристрій у співпраці з науковцями, які працюють над Міжнародним термоядерним експериментальним реактором ITER — найбільшим у світі дослідницьким проєктом ядерного синтезу у Франції, який, як очікується, буде завершено в 2025 році.
Утім здійснити термоядерний синтез надзвичайно складно і дорого: загальна вартість проєкту ITER оцінюється в 22,5 млрд доларів.