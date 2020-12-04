Китай розгорнув свій прапор на Місяці

Китайський космічний апарат «Чан’е-5» (Chang’e 5) розгорнув прапор КНР на Місяці під час місії зі збирання зразків з поверхні супутника Землі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CGTN.

У п'ятницю Китайське національне космічне управління оприлюднило знімок, на якому зображений національний прапор КНР, розгорнутий із зонда «Чан’е-5» на Місяці перед зльотом. Знімки зроблені панорамною камерою, встановленою на зонді.

Зазначається, що вперше Китай розгорнув на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини.

Як повідомляв Укрінформ, китайська космічна місія стартувала 23 листопада. Ракета-носій «Чанчжен-2» вивела на орбіту підйомний, сервісний та спусковий модулі, а також капсулу повернення.

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1 грудня китайський космічний апарат «Чан’е-5» здійснив успішну посадку на поверхню Місяця для збору зразків місячного ґрунту.

Після збору зразків спусковим модулем підйомний модуль вирушить назад до місячної орбіти, де на них «чекатиме» сервісний модуль. Звідти всі модулі у середині грудня мають повернутися на Землю.

Фото: CGTN