Китайський космічний апарат завершив збір місячного ґрунту

Китайський космічний апарат «Чан’е-5» успішно завершив збір ґрунту на Місяці та закріпив зразки у своєму внутрішньому резервуарі.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на Національну космічну адміністрацію Китаю.

“Пропрацювавши на Місяці близько 19 годин, апарат завершив забір увечері середи й заховав зразки в контейнер усередині спускового модуля, як і планувалося”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що усі зібрані зразки зберігаються у герметичних захищених контейнерах, аби уникнути їх взаємодії із навколишнім простором під час повернення на Землю.

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Космічний апарат використав для забору зразків два методи: свердління й проби поверхні.

“Проникаючий радар й інші пристрої, встановлені на апараті, провели наукові досліди й зібрали дані для підкріплення зразків”, - зауважує агентство.

Нагадаємо: у разі успіху місії Китай стане третьою в історії країною після США та СРСР, яка здійснила забір зразків місячного ґрунту. Остання місія такого роду відбулася у 1976 році: тоді радянський космічний апарат «Луна-24» зібрав близько 200 грамів місячного ґрунту.

Як повідомлялося, китайська космічна місія стартувала 23 листопада. Ракета-носій «Чанчжен-2» вивела на орбіту підіймальний, сервісний та спусковий модулі, а також капсулу повернення.

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Після збору зразків спусковим модулем підіймальний вирушить назад до місячної орбіти, де на них «чекатиме» сервісний модуль. Звідти всі модулі мають повернутися на Землю — це має статися в середині грудня.