Китайський космічний апарат успішно збирає зразки місячного ґрунту

Китайський космічний апарат «Чан’е-5» успішно пробурив поверхню Місяця та розпочав забір ґрунту.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на Національну космічну адміністрацію Китаю пише Сіньхуа.

“Комбінація спускового та підіймального модулів “Чан’е-5” завершила завдання з буріння та пакування на Місяці о 4:53 ранку в середу. Як і планувалося, апарат збирає зразки із поверхні”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що у вівторок після успішного приземлення на ближній стороні Місяця китайський космічний апарат проводив підготовчу роботу, зокрема відкриваючи сонячні панелі. “Апарат використовує два методи збору місячного матеріалу: свердління та збирання із поверхні за допомогою механічної руки”, - зауважує Сіньхуа.

У разі успіху місії Китай стане третьою в історії країною після США та СРСР, яка здійснила забір зразків місячного ґрунту. Остання місія такого роду відбулася у 1976 році: тоді радянський космічний апарат «Луна-24» зібрав близько 200 грамів місячного ґрунту.

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Як повідомлялося, китайська космічна місія стартувала 23 листопада. Ракета-носій «Чанчжен-2» вивела на орбіту підіймальний, сервісний та спусковий модулі, а також капсулу повернення.

Після збору зразків спусковим модулем підіймальний вирушить назад до місячної орбіти, де на них «чекатиме» сервісний модуль. Звідти всі модулі мають повернутися на Землю — це має статися в середині грудня.