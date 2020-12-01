Китайський космічний апарат успішно сів на Місяць

Китайський космічний апарат «Чан’е-5» здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. У разі успіху місії Китай стане третьою в історії країною, яка збере місячний ґрунт із поверхні супутника Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«Чан’е-5» приземлився неподалік гори Рюмкера в Океані Бур на заході видимого боку Місяця. Апарат має 48 годин для збору місячного ґрунту — орієнтовно 2-4 кілограми. Для цього він пробурить поверхню роботизованою рукою і за допомогою іншого апарата перенесе зразки на модуль, що нині перебуває на орбіті Місяця.

Зразки, які планує зібрати «Чан’е-5», будуть зібрані в раніше невивченому районі Місяця і мають на меті допомогти науковцям зрозуміти походження супутника Землі.

У разі успіху місії Китай стане третьою в історії країною після США та СРСР, яка здійснила забір зразків місячного ґрунту. Остання місія такого роду відбулася у 1976 році: тоді радянський космічний апарат «Луна-24» зібрав близько 200 грамів місячного ґрунту.

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Як повідомлялося, китайська космічна місія стартувала 23 листопада. Ракета-носій «Чанчжен-2» вивела на орбіту підйомний, сервісний та спусковий модулі, а також капсулу повернення.

Після збору зразків спусковим модулем підйомний модуль вирушить назад до місячної орбіти, де на них «чекатиме» сервісний модуль. Звідти всі модулі мають повернутися на Землю — це має статися в середині грудня.

Фото: CNSA