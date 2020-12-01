Китайський космічний апарат успішно сів на Місяць
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
«Чан’е-5» приземлився неподалік гори Рюмкера в Океані Бур на заході видимого боку Місяця. Апарат має 48 годин для збору місячного ґрунту — орієнтовно 2-4 кілограми. Для цього він пробурить поверхню роботизованою рукою і за допомогою іншого апарата перенесе зразки на модуль, що нині перебуває на орбіті Місяця.
CCTV-13 just ran this. #China #Moon #Change5 pic.twitter.com/gxXBNr7mz6— Jonathan Amos (@BBCAmos) December 1, 2020
Зразки, які планує зібрати «Чан’е-5», будуть зібрані в раніше невивченому районі Місяця і мають на меті допомогти науковцям зрозуміти походження супутника Землі.
У разі успіху місії Китай стане третьою в історії країною після США та СРСР, яка здійснила забір зразків місячного ґрунту. Остання місія такого роду відбулася у 1976 році: тоді радянський космічний апарат «Луна-24» зібрав близько 200 грамів місячного ґрунту.
Як повідомлялося, китайська космічна місія стартувала 23 листопада. Ракета-носій «Чанчжен-2» вивела на орбіту підйомний, сервісний та спусковий модулі, а також капсулу повернення.
Після збору зразків спусковим модулем підйомний модуль вирушить назад до місячної орбіти, де на них «чекатиме» сервісний модуль. Звідти всі модулі мають повернутися на Землю — це має статися в середині грудня.
Фото: CNSA