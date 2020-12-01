Капсула з піском астероїда Рюгу цього тижня приземлиться в Австралії

Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) планує здійснити відділення капсули астероїдного зонда "Хаябуса-2", щоб вона змогла увійти в атмосферу землі в ранні години 6 грудня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK World.

На прес-конференції в понеділок група, яка займається реалізацією цього проекту в JAXA, поінформувала, що капсула відокремиться від зонда 5 грудня о 2:30 після полудня за японським часом. За словами вчених, після цього капсула ввійде в атмосферу 6 грудня між 2:28 і 2:29 ранку. Очікується, що вона приземлиться в пустелі в південній частині Австралії близько 2:50 ранку в цей же день.

"Після відділення капсули зонд "Хаябуса-2" змінить курс і попрямує до іншого астероїда для виконання нової місії", - йдеться в повідомленні.

У прес-конференції брали участь члени групи, які чекають капсулу в Австралії. За їхніми словами, підготовка до приземлення капсули в повному розпалі. Серед іншого для цього встановлюються антени і радари.

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Запуск зонда "Хаябуса-2" відбувся в 2014 році. Тепер зонд наближається до Землі після того, як виконав збір зразків піску з астероїда Рюгу.