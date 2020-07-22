Японський зонд скине на Землю капсулу і полетить у нову 10-річну місію
Про це повідомляє NHK.
«Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) планує відправити астероїдний зонд "Хаябуса-2» ще на одну десятирічну місію після того, як він доставить на Землю зразки з астероїда Рюгу», - йдеться в повідомленні.
Планується, що зонд "Хаябуса-2» після шестирічного польоту наблизиться до Землі 6 грудня і скине капсулу зі зразками в австралійській пустелі.
JAXA має намір відправити зонд на нову місію з дослідження одного з двох астероїдів, що обертаються з великою швидкістю.
Астероїди-кандидати на дослідження в списку агентства - це 2001AV43, якого «Хаябуса-2» зможе досягти в листопаді 2029 року, пролетівши повз Венеру, і 1998KY26, його зонд зможе досягти в липні 2031 року, рухаючись повз іншого астероїда.