Японський зонд скине на Землю капсулу і полетить у нову 10-річну місію

Японський зонд "Хаябуса-2” відправлять ще на одну десятирічну місію.

Про це повідомляє NHK.

«Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) планує відправити астероїдний зонд "Хаябуса-2» ще на одну десятирічну місію після того, як він доставить на Землю зразки з астероїда Рюгу», - йдеться в повідомленні.

Планується, що зонд "Хаябуса-2» після шестирічного польоту наблизиться до Землі 6 грудня і скине капсулу зі зразками в австралійській пустелі.

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JAXA має намір відправити зонд на нову місію з дослідження одного з двох астероїдів, що обертаються з великою швидкістю.

Астероїди-кандидати на дослідження в списку агентства - це 2001AV43, якого «Хаябуса-2» зможе досягти в листопаді 2029 року, пролетівши повз Венеру, і 1998KY26, його зонд зможе досягти в липні 2031 року, рухаючись повз іншого астероїда.