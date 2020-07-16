Японський зонд доправить на Землю проби піску та каміння з астероїда Рюгу
Укрінформ
Японський астероїдний зонд "Хаябуса-2» доставить на Землю капсулу з пробами, взятими з астероїда Рюгу, на початку грудня.
Про це повідомляє NHK.
За планом «Хаябуса-2» має скинути капсулу з пробами в районі австралійської пустелі 6-го грудня.
Зонд, яким керує Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA), двічі здійснив посадку на астероїд Рюгу, після чого взяв з його поверхні проби піску і каміння. Зонд покинув астероїд у листопаді минулого року і попрямував до Землі.
JAXA вже сформувала групу вчених для повернення капсули та аналізу її вмісту.
Фото: JAXA