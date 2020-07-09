NASA готує політ до астероїда, який дорожчий за економіку Землі
Укрінформ
NASA готує політ до астероїда, який складається з золота і корисних металів і коштує більше економіки Землі.
Про це повідомляє Forbes.
«NASA збирається почати будівництво свого новітнього космічного корабля. Він називається Психея і буде досліджувати астероїд шириною 140 миль/226 кілометрів під назвою «16 Психея», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що «16 Психея» розташований у кільці астероїдів Сонячної системи між Марсом і Юпітером. Більшість з них складаються з кам'яних порід і льоду, проте саме цей астероїд унікальний - він багатий на золото, залізну руду і нікель. Його вартість становить 10 тисяч квадрильйонів доларів, а це куди більше, ніж коштує економіка Землі.
Ядро «16 Психея» дуже схоже на ядро Землі, що наштовхує на думку, що астероїд є серцем мертвої планети.
Фото: NASA/JPL-CALTECH/ASU