"Найголодніша" чорна діра поглинає по одному "Сонцю" на день

Одна з найбільших чорних дір має відповідний апетит: маючи масу близько 34 мільярдів мас Сонця, вона додає ще по одній щодня.

Про це науковці Австралійского національного університету пишуть у статті, опублікованій в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Надмасивна «діра» потрапила в ряд найбільших і «найголодніших», проте нові оцінки розмірів J2157 виявилися ще більш вражаючими.

У 2018 астрономи повідомили про її виявлення у центрі далекої галактики SMSS J215728.21-360215.1 (J2157), оцінивши величину в цілих 20 мільярдів сонячних мас, а швидкість поглинання речовини - у 0,5 маси Сонця за день.

На сьогодні виявилося, що ця чорна діра та її галактика знаходяться трохи далі, ніж вважалося до цього, - на відстані близько 13 мільярдів світлових років. Відповідно, нова оцінка її розмірів становить вже 34 мільярди мас Сонця, а швидкість акреції речовини - масу світила на день.

«Вона приблизно у 8000 разів масивніше чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Якби наша діра набрала стільки речовини, їй довелося би проковтнути для цього дві третини всіх зірок Галактики», - говорить Крістофер Онкен.

Відповідним має бути і діаметр J2157 *, який оцінюється в 670 а.о. (астрономічних одиниць, рівних відстані від Землі до Сонця). Для порівняння, орбіта Плутона в середньому не досягає і 40 а.о., а умовна межа Сонячної системи (геліопауза) знаходиться приблизно у 120 а.о. Таким чином, ця надмасивна чорна діра в кілька разів більше всієї Сонячної системи.

фото: NASA, JPL-Caltech