Китайський зонд вийшов на місячну орбіту

Китайський місячний зонд Чан’є-5 здійснив маневр з гальмування і успішно вийшов на місячну орбіту.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомляє Національна космічна адміністрація КНР .

Двигун потужністю в 3000 ньютонів був активований о 20:58 суботи і працював близько 17 хвилин, поки зонд не досяг позиції приблизно за 400 кілометрів від місячної поверхні, після чого був відключений.

Зазначається, що гальмування є одним з ключових елементів керування орбітою під час польоту місячного зонда.

Загалом апарат здійснив дві корекції орбіти в процесі польоту і досяг очікуваної мети. У наступні дні Чан’є відрегулює висоту та нахил орбіти, зонд розділиться на дві частини, одна з яких здійснить посадку на місячну поверхню та проведе автоматичний відбір зразків.

Планується забрати близько 2 кілограмів підземних порід і грунту та доставити їх на Землю орієнтовно в середині грудня. Вся місія триватиме 23 дні.

В разі успіху, це стане першою вдалою пробою доставки зразків з 1976 року, а Китай стане третьою державою у світі, яка отримає місячні зразки, після США та колишнього СРСР.

Чан’є-5 - найбільший і найскладніший місячний зонд Китаю. Він був запущений 23 листопада з космодрому Веньчан, південна провінція Хайнань.

Китайська програма вивчення Місяця стартувала в 2003 році. Вона була назвала Чан’є названо на честь богині Місяця в китайській міфології. Перший зонд Chang'e 1 був запущений у жовтні 2007 року. Пекін планує висадити екіпаж на південний полюс Місяця протягом найближчих 10 років.