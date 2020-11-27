Зонд «Хаябуса-2» готовий відправити проби з астероїда Рюгу

Японський астероїдний зонд "Хаябуса-2" завершив прискорення двигуна для зміни орбіти перед поверненням його капсули з пробами грунту з астероїда Рюгу на Землю в наступному місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Зазначається, що японське Агентство з освоєння аерокосмічного простору JAXA запустило цей зонд у 2014 році. Він знаходиться приблизно в 3,5 мільйона кілометрів від Землі і рухається зі швидкістю близько 4 кілометрів на секунду.

Зонд "Хаябуса-2" має 5 грудня відокремити капсулу, яка, як очікується, приземлиться в пустелі в Австралії 6 грудня і буде доставлена ​​в Японію на літаку.

Капсула, як передбачається, містить проби грунту з астероїда Рюгу, поверхні якого зонд торкнувся двічі. Ці проби буде передано вченим як матеріал для досліджень походження життя.

Як повідомляв Укрінформ, японський зонд "Хаябуса-2" відправлять ще в одну десятирічну місію після того, як він відправить капсули з пробами грунту з астероїда Рюгу на Землю.