Зонд «Хаябуса-2» готовий відправити проби з астероїда Рюгу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Зазначається, що японське Агентство з освоєння аерокосмічного простору JAXA запустило цей зонд у 2014 році. Він знаходиться приблизно в 3,5 мільйона кілометрів від Землі і рухається зі швидкістю близько 4 кілометрів на секунду.
Зонд "Хаябуса-2" має 5 грудня відокремити капсулу, яка, як очікується, приземлиться в пустелі в Австралії 6 грудня і буде доставлена в Японію на літаку.
Капсула, як передбачається, містить проби грунту з астероїда Рюгу, поверхні якого зонд торкнувся двічі. Ці проби буде передано вченим як матеріал для досліджень походження життя.
Як повідомляв Укрінформ, японський зонд "Хаябуса-2" відправлять ще в одну десятирічну місію після того, як він відправить капсули з пробами грунту з астероїда Рюгу на Землю.