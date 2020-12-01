У Пуерто-Рико зруйнувався гігантський радіотелескоп Аресібо

Повністю зруйнувався знаменитий радіотелескоп Аресібо – його платформа впала на відбивач.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний науковий фонд США у Твіттері.

«Інструментальна платформа радіотелескопа діаметром у 305-метрів в обсерваторії Аресібо, що в Пуерто-Рико, минулої ночі впала. Під час інциденту ніхто не постраждав. На даний момент фахівці працюють над вивченням ситуації та пошуком причин обвалення. Пріоритетом залишається безпека працівників. Більше деталей буде згодом», - йдеться в повідомленні.

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD — National Science Foundation (@NSF) December 1, 2020

Як відомо, рішення про закриття телескопа ухвалили ще в листопаді після серії аварій. Один із кабелів телескопа Аресібо лопнув у серпні - він обірвався і утворив дірку в тарілці. Фахівці вивчили конструкцію, розробили план з її реконструкції. Інженери вже були готові розпочати ремонт, коли 6 листопада лопнув ще один кабель, що підтримує тарілку, на цей раз основний. Тож інженери дійшли висновку, що інші кабелі слабші, ніж вважалося до цього, вони вже демонструють небезпечні дрібні розриви. Тому телескоп вирішено закрити.

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Аресібо працював 57 років. Він був найбільшим радіотелескопом із однією тарілкою у світі кілька десятиліть, поки в 2016 році в Китаї не був побудований 500-метровий сферичний телескоп.

Фото: соцмережі