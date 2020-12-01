Китайський підводний човен занурився на дно Маріанської западини

Китайський підводний човен Fendouzhe досягнув Маріанської западини і занурився на рекордну для цього човна глибину, що перевищила висоту гори Еверест.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Live Science.

Під час експедиції, яка почалася 10 жовтня, човен здійснив 13 занурень у Маріанську западину — найглибше місце на планеті у західній частині Тихого океану. Вісім з цих занурень перевищили глибину 10 тис. м, а 10 листопада підводний човен з екіпажем досяг своєї рекордної глибини 10 909 м, яка перевищила висоту гори Еверест (10 904 м).

Підводний модуль для зйомки відео занурився разом із Fendouzhe, щоб зафіксувати досягнення, і повернувся до порту провінції Хайнань разом із човном 28 листопада.

Згідно з даними Книги рекордів Гіннеса, на які посилається видання, світовий рекорд із занурення на глибину (10 934 м) 26 червня встановив американський бізнесмен і дослідник Віктор Весково. При цьому максимальна глибина, якої сягнув Fendouzhe (у перекладі з китайської — "борець"), перевищила занурення режисера Джеймса Кемерона у 2012 році (10 908 м), однак становить менше, ніж занурення швейцарсько-італо-американського судна Trieste 23 січня 1960 року (10 912 м).

Китай більше десятиліття здійснює спроби досягти дна Маріанської западини. Як підкреслює China Daily, перший китайський глибоководний човен Jiaolong у 2010 році дістався глибини 3 732 м. Після цього Китай став однією з небагатьох країн (включно зі США, Росією та Японією), що має підводні човни, здатні здійснювати занурення з екіпажем на глибину до 3 500 м.

Дослідники зібрали з дна западини зразки осаду, гірських порід та біологічних речовин. Проєкт, за даними China Daily, подолав такі труднощі, як «тайфуни, дощ і високу температуру».

Фото: Screenshot/Xinhua News Agency