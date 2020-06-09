Від вершин до глибин: колишня астронавтка NASA спустилася на дно Маріанської западини

Перша американка у відкритому космосі Кетрін Салліван, яка у 1984 році стала першою американкою, яка вийшла у відкритий космос, у неділю стала першою жінкою, що дісталася найглибшої частини Світового океану — Маріанської западини.

Про це повідомляє The New York Times.

«Перша американка, яка вийшла у відкритий космос, стала першою жінкою, яка досягла найглибшого відомого місця в Світовому океані», - йдеться у повідомленні.

68-річна Салліван занурилась у Маріанську западину разом із бізнесменом та дослідником Віктором Весково.

Як зазначається, вони перебували на глибині 35 810 футів (10 915 метрів) близько 1,5 години. Експедиція була організована компанією EYOS Expeditions.

Після занурення жінка поділилася враженнями з екіпажем Міжнародної космічної станції.

«Для мене як океанографа і астронавта це був абсолютно незвичайний день, який буває лише раз у житті…», - зазначила Салліван.

Як відомо, Кетрін Салліван взяла участь у трьох космічних місіях і в 1984 році стала першою американкою, яка вийшла у відкритий космос.

Загалом у космосі вона пробула 532 години, зокрема 3 години 29 хвилин - у відкритому.

Маріанська западина — океанічний жолоб на заході Тихого океану, найглибоководніший серед відомих водних географічних об'єктів.

Дослідження 1995 року показали, що вона становить близько 10 920 м.

Фото: Enrique Alvarez / NASA