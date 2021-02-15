Арабський зонд поблизу Марса показав Червону планету з орбіти

Арабський зонд поблизу Марса показав Червону планету з орбіти

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Укрінформ
Автоматична станція «Надія» (араб. - Al Amal або англ. - Hope) Об'єднаних Арабських Еміратів передала на Землю свій перший знімок Марса.

Про це в Twitter написав наслідний принц Абу-Дабі Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян, передає Укрінформ.

За його словами, передача першого зображення зонда - визначальний момент в історії ОАЕ і знаменує приєднання арабської країни до передових держав, які займаються дослідженням космосу.

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"Ми сподіваємося, що ця місія призведе до нових відкриттів про Марсі, які принесуть користь людству", - написав він.

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Нагадаємо: 9 лютого автоматична станція «Надія» Об'єднаних Арабських Еміратів успішно вийшла на орбіту навколо Марса. Вона буде працювати над створенням першої карти погоди всієї планети, а також вивчати процеси в атмосфері.

Планується, що «Надія» буде обертатися навколо планети упродовж як мінімум одного марсіанського року або 687 земних днів.

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