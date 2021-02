Арабський зонд поблизу Марса показав Червону планету з орбіти

Про це в Twitter написав наслідний принц Абу-Дабі Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян, передає Укрінформ.

За його словами, передача першого зображення зонда - визначальний момент в історії ОАЕ і знаменує приєднання арабської країни до передових держав, які займаються дослідженням космосу.

"Ми сподіваємося, що ця місія призведе до нових відкриттів про Марсі, які принесуть користь людству", - написав він.

The transmission of the Hope Probe's first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH