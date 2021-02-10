Китайський зонд «Тяньвень-1» вийшов на орбіту Марса

Китайський космічний зонд «Тяньвень-1» у середу успішно вийшов на орбіту Марса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CGTN.

У Китайському національному космічному управлінні заявили, що системи зонда перебувають у доброму стані. Пізніше розпочнеться дослідження району висадки для визначення відповідного моменту для відділення посадкової платформи.

Очікується, що посадка марсохода відбудеться приблизно в травні-червні, після чого розпочнуться наукові дослідження.

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На поверхні Марса «Тяньвень-1» має пропрацювати не менше 90 марсіанських днів. Після закінчення цього терміну станція перейде на кругову орбіту і розгорне наукову програму тривалістю в один марсіанський рік.

«Тяньвень-1» запущений 23 липня 2020 року важкою ракетою-носієм. Він подолав майже 470 мільйонів кілометрів до Марса за 202 дні. За цей час він провів орбітальний маневр в далекому космосі і чотири корекції на півдорозі.

П’ятитонний зонд включає в себе марсіанський орбітальний апарат, апарат, що спускається, і марсохід, який вивчатиме ґрунт Червоної планети.

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На початку лютого китайський марсіанський зонд зміг отримати перше зображення планети Марс на відстані близько 2,2 млн км від неї.

Як повідомляв Укрінформ, 9 лютого зонд «Надія» (араб. Al Amal або англ. Hope) Об’єднаних Арабських Еміратіву межах першої міжпланетної арабської місії 9 лютого досягнув орбіти Марса.

Окрім цього, очікується, що 18 лютого апарат місії NASA «Perseverance» повинен здійснити складну посадку на поверхню Марса.

ОАЕ, Китай і США запустили свої апарати на Марс в липні минулого року, скориставшись періодом, коли Земля і Марс перебувають на найближчій відстані одне від одного.

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Усі три місії працюватимуть окремо.

У минулому тільки США, Індія, Радянський Союз і Європейське космічне агентство успішно досягли Червоної планети.