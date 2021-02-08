У Чумацькому Шляху виявили гігантську хмару холодного газу

Група астрономів із австралійського Університету Сіднея знайшла біля Землі масштабну хмару холодного газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

За даними дослідників, довжина хмари, яка перебуває у галактиці Чумацький Шлях, повинна становити близько 13 світлових років, а її довжина – 0,3 світлових років.

Маса хмари дорівнює масі Місяця.

При цьому саме ж явище розташоване за близько 10 світлових років від Землі.

Зазначається, що австралійські вчені змогли знайти цю гігантську хмару, спостерігаючи за радіохвилями з віддалених галактик та досліджуючи їх мерехтіння. Науковці виявили п'ять радіохвиль, які проходять через ту саму хмару холодного газу на шляху до Землі.

Як повідомляв Укрінформ, китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" зміг отримати перше зображення планети Марс на відстані близько 2,2 млн км від неї.