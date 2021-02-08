У Чумацькому Шляху виявили гігантську хмару холодного газу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.
За даними дослідників, довжина хмари, яка перебуває у галактиці Чумацький Шлях, повинна становити близько 13 світлових років, а її довжина – 0,3 світлових років.
Маса хмари дорівнює масі Місяця.
При цьому саме ж явище розташоване за близько 10 світлових років від Землі.
Зазначається, що австралійські вчені змогли знайти цю гігантську хмару, спостерігаючи за радіохвилями з віддалених галактик та досліджуючи їх мерехтіння. Науковці виявили п'ять радіохвиль, які проходять через ту саму хмару холодного газу на шляху до Землі.
Як повідомляв Укрінформ, китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" зміг отримати перше зображення планети Марс на відстані близько 2,2 млн км від неї.